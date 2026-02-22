Musica emergente episodio 7 Ribaltavapori | Il mio urlo disperato ma dolce in un mondo impazzito VIDEO

Ribaltavapori, nome d'arte di Antonio Uras, ha condiviso il suo urlo disperato e dolce nel nuovo episodio di

Insieme alla cantante Acqua Distillata ha realizzato un album che esplora tematiche di attualità come l'inquinamento, lo spreco e il surriscaldamento globale La settima puntata di "Musica emergente" è dedicata a Ribaltavapori, nome d'arte di Antonio Uras, cantautore e compositore dalla duplice anima sarda e catalana che vive a Trieste da diversi anni. Insieme a lui c'è anche Acqua Distillata, alias di Lucia Gatto, artista di origini venete che compone canzoni intime e minimali. I due hanno unito le loro sensibilità artistiche per realizzare un album, ispirato ai toni degli anni '60 e arricchito da arrangiamenti orchestrali, che esplora tematiche di attualità come l'inquinamento, lo spreco e il surriscaldamento globale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Musica emergente (episodio 5), Puntino: "Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino" (VIDEO)

