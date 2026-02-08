Musica emergente episodio 5 Puntino | Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino VIDEO
Simone Forte, in arte Puntino, torna a parlare della sua musica e di cosa lo spinge a scrivere canzoni. Il cantautore triestino classe '96 spiega che il suo obiettivo principale è ritrovare il lato più genuino e innocente di sé stesso attraverso le note. In questa quinta puntata di “Musica emergente”, Puntino si apre e racconta come la musica rappresenti per lui un modo per riappropriarsi di un mondo più semplice, quello dell’infanzia.
Il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente” è Puntino, all’anagrafe Simone Forte, cantautore triestino classe '96. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza, in cui sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Approfondimenti su Musica Emergente
Musica emergente (episoidio 5), Puntino: "Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino" (VIDEO)
Simone Forte, in arte Puntino, è il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente”.
Musica emergente (episodio 1): Kalpa, la voce introspettiva di una generazione (VIDEO)
Nel primo episodio della serie “Musica emergente”, si presenta Kalpa, progetto musicale di Angelo Mallardo, nato a Trieste nel 2001.
Ultime notizie su Musica Emergente
Musica emergente (episodio 3), Falesia: Storie personali e altrui nelle nostre urla e melodie (VIDEO)La band screamo composta da Emanuele Amodeo, Saša Cej, Ivan Ferfolja, Tommaso Libutti e Riccardo Metilli ... triesteprima.it
Leggi l'articolo completo nella sezione news musicalidel nostro blog https://www.cercasimusicaemergente.blog/category/news-musicali/ Ogni artista ha una storia. Anche la tua merita spazio e visibilità. Scrivici in DM se vuoi raccontarla su Cercasi Musica E facebook
“I Suoni della Gallura”: Arzachena capitale della musica emergente x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.