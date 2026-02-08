Musica emergente episodio 5 Puntino | Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino VIDEO

Simone Forte, in arte Puntino, torna a parlare della sua musica e di cosa lo spinge a scrivere canzoni. Il cantautore triestino classe '96 spiega che il suo obiettivo principale è ritrovare il lato più genuino e innocente di sé stesso attraverso le note. In questa quinta puntata di “Musica emergente”, Puntino si apre e racconta come la musica rappresenti per lui un modo per riappropriarsi di un mondo più semplice, quello dell’infanzia.

Il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente” è Puntino, all’anagrafe Simone Forte, cantautore triestino classe '96. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza, in cui sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Musica emergente (episoidio 5), Puntino: "Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino" (VIDEO)

Simone Forte, in arte Puntino, è il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente”.

