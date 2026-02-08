Musica emergente episodio 5 Puntino | Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino VIDEO

Simone Forte, in arte Puntino, torna a parlare della sua musica e di cosa lo spinge a scrivere canzoni. Il cantautore triestino classe '96 spiega che il suo obiettivo principale è ritrovare il lato più genuino e innocente di sé stesso attraverso le note. In questa quinta puntata di “Musica emergente”, Puntino si apre e racconta come la musica rappresenti per lui un modo per riappropriarsi di un mondo più semplice, quello dell’infanzia.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.