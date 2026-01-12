Segui la moviola di Juventus-Cremonese, analizzando gli episodi più discussi della partita valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. In questa analisi, vengono evidenziati i momenti più controversi e le decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto in campo.

Moviola Juve Cremonese: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta la Cremonese nella 20ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Feliciani. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Rossi L. e Barone, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Calzavara. Al VAR opererà Gariglio, supportato dall’assistente Chiffi nel ruolo di AVAR. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE CREMONESE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Cremonese. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moviola Juve Cremonese LIVE: gli episodi dubbi del match

Leggi anche: Moviola Cremonese Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Leggi anche: Moviola Lazio Juve LIVE: gli episodi dubbi del match

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Var protagonista in campo: l’arbitro non decide più, ormai è una vera moviola; Juventus-Lecce moviola, c'era il rigore per fallo di mano? Cosa è successo con Kaba e David; La moviola di Fiorentina-Cremonese: Baschirotto-Piccoli, rigore sì o no?; Juventus-Lecce, moviola: quanti dubbi sul rigore, perché non è stato fischiato il mani di Pierotti.

Juventus-Cremonese, il risultato in diretta LIVE - La Juventus ha vinto tutte le otto partite casalinghe contro la Cremonese in Serie A, con uno score aggregato di 23- sport.sky.it

LAZIO-CREMONESE 0-0 | TIFOSI DELUSI E ANCORA GLI ARBITRI NEL MIRINO #shorts

#Calvarese fa la moviola di #SassuoloJuve La sua analisi sull'arbitro Zufferli x.com

Moviola Juve-Lecce, fischia CalVARese: il rigore per i bianconeri è netto Gianpaolo Calvarese - facebook.com facebook