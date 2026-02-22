Morgan dice addio al palco con Chiello | ecco la verità dietro la rinuncia che scuote l’Ariston

Morgan ha deciso di non esibirsi più con Chiello al Festival di Sanremo 2026, a causa di divergenze artistiche. La scelta arriva dopo un disaccordo sui brani da interpretare e ha portato alla cancellazione della loro performance prevista. La notizia ha sorpreso il pubblico e gli organizzatori, che speravano in uno spettacolo coinvolgente. La rinuncia di Morgan lascia aperta la questione del suo futuro sul palco dell’Ariston.

Morgan non salirà sul palco dell'Festival di Sanremo 2026 accanto a Chiello nella serata delle cover. L'annuncio, arrivato via Instagram, ha subito riacceso l'attenzione su un rapporto con l'Ariston fatto di ritorni, scontri e colpi di scena. Questa volta, però, la scelta non nasce da un'esclusione o da una polemica ufficiale, ma da una decisione artistica: " Sarei stato ingombrante ". Morgan resterà dietro le quinte, con un ruolo tecnico, lasciando il centro della scena al giovane cantante. L'artista, al secolo Marco Castoldi, ha spiegato di amare profondamente il brano scelto per la serata delle cover, " Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco.