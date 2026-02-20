Morgan ha deciso di non esibirsi insieme a Chiello a Sanremo 2026, motivo legato a divergenze creative. L’artista preferisce rimanere dietro le quinte durante la serata dedicata alle cover, evitando di salire sul palco con il collega. Questa scelta sorprende i fan, che attendevano un duetto tra i due. Morgan ha spiegato di voler mantenere il suo spazio senza interferenze. La decisione ha già generato discussioni tra gli appassionati di musica.

Perché Morgan non sarà sul palco con Chiello alla serata cover?. Niente duetto in scena, nessuna apparizione all’Ariston. Morgan ha chiarito con un post su Instagram che la sua partecipazione accanto a Chiello al Festival di Sanremo 2026 non sarà “sul palco, ma da dietro le quinte”. Una scelta che ha sorpreso fan e addetti ai lavori, soprattutto dopo che l’entourage del rapper aveva già comunicato l’assenza dell’ex leader dei Bluvertigo dalla performance live della serata cover del 27 febbraio. Morgan ha spiegato la decisione con parole misurate ma dense: il brano scelto, Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, “è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore”.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Morgan non salirà sul palco con Chiello a Sanremo 2026: ‘Resto dietro le quinte’

Leggi anche: Morgan fuori da Sanremo 2026: non salirà sul palco con Chiello nella serata Cover

Leggi anche: Sanremo 2026, scoppia il primo “giallo”: Morgan non sarà più sul palco con Chiello durante la serata della cover. Il cantautore specifica: “Sarò dietro le quinte”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.