Mongolfiera bolle e truccabimbi | in Brianza apre il nuovo negozio e arriva anche l' influencer green

Il negozio Viridea di Carate Brianza apre sabato 28 febbraio, portando un nuovo punto vendita in provincia di Monza e Brianza. La scelta di inaugurare con una mongolfiera e attività per bambini, come bolle di sapone e truccabimbi, attira molte famiglie. L’evento si distingue per l’attenzione al pubblico e per l’uso di iniziative coinvolgenti. La presenza di un influencer green arricchisce il programma e rende l’apertura ancora più vivace.

Due giornate di iniziative e appuntamenti per l'apertura a Carate Brianza del nuovo store Viridea. Annunciato un ospite speciale: si tratta di Stefano Pagano, volto noto in tv e sui social come esperto di giardinaggio Il nuovo negozio Viridea di Carate Brianza aprirà sabato 28 febbraio. E per celebrare l'arrivo del primo punto vendita in provincia di Monza e Brianza del marchio del settore garden arriva anche una mongolfiera. Il negozio sorge in via Nuova Valassina, a ridosso della superstrada brianzola. Oltre all'area dedicata alla vendita, ha annunciato la presenza di un grande parco esterno di 16mila mq con un laghetto e giochi per i bambini: uno spazio liberamente fruibile dai visitatori per una pausa di relax in mezzo alla natura.