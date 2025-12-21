Action apre in Brianza | lunghissime file per entrare nel nuovo negozio
Action apre in Brianza: lunghissime file per entrare nel nuovo negozio Action inaugura il suo secondo negozio in Brianza, attirando numerosi clienti fin dalle prime ore della mattina. Sabato 20 dicembre, al Centro commerciale Globo di Busnago, molte persone si sono messe in fila già alle 8 per essere tra i primi ad entrare. L'apertura ha rappresentato un momento di interesse per la comunità locale, segnando un nuovo punto di riferimento per gli acquisti nella zona.
Action inaugura il suo secondo negozio in Brianza: lunghissime file il giorno dell’apertura. Tantissimi clienti in coda nella giornata di sabato 20 dicembre al Centro commerciale Globo di Busnago dove alle 8.45 ha aperto il nuovo store di Action.Fin dal mattino erano in centinaia i brianzoli che. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Apre in Brianza il nuovo negozio di Action
Leggi anche: In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori
Action apre in Brianza: lunghissime file per entrare nel nuovo negozio.
Action apre in Brianza: lunghissime file per entrare nel nuovo negozio - Tantissimi clienti in coda nella giornata di sabato 20 dicembre al Centro commerciale Globo di Busnago dove ... monzatoday.it
In Brianza apre il nuovo negozio di Action: oltre 800 mq e assunti 33 lavoratori - Adesso arriva anche la comunicazione della data ufficiale del taglio del nastro. monzatoday.it
In Brianza apre un nuovo discount: 800 mq di store e 33 nuovi assunti - Tutto pronto per il taglio del nastro del nuovo negozio Action in Brianza. monza-news.it
La magia delle feste arriva al GrandApulia con ACTION! ACTION apre le sue porte e porta con sé un mondo di sorprese, idee regalo e piccoli doni per rendere il tuo Natale ancora più speciale. Tra decorazioni e prodotti irresistibili la magia delle feste è - facebook.com facebook
Action prende casa a Foggia: il primo store della provincia apre in via Camporeale x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.