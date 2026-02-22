Milano-Cortina bilancio dei biglietti e curiosità | ogni giorno mangiati 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza

Milano e Cortina registrano un grande afflusso di visitatori durante i Giochi, e la causa principale è l’interesse per le competizioni. Ogni giorno, gli spettatori consumano circa 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza nei punti vendita vicini alle venue. Sono stati venduti 1,3 milioni di biglietti, con l’80% degli spalti occupati. La presenza di turisti italiani e stranieri contribuisce a creare un’atmosfera vivace e affollata.

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina, bilancio dei biglietti e curiosità: ogni giorno mangiati 365 chili di pasta e 12mila fette di pizza.

Milano, 22 febbraio 2026 - Venduti di 1,3 milioni di bigliett i, con un tasso di occupazione degli spalti pari al 80% della capacità complessiva degli impianti dei Giochi olimpici di Milano Cortina. Sul fronte accoglienza e cibo divorate pasta e pizza. Olimpiadi, esauriti i "10.000" preservativi distribuiti ad atleti Primo bilancio. BORMIO, SKI STADIUM E VOLONTARI AQUILONE - FOTO(ANSAANP) Lo ha detto l'amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, durante la conferenza stampa finale. "È un numero molto alto, più alto delle nostre aspettative, parliamo ovviamente di tutte le sessioni, la media è comunque molto alta" ha osservato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Milano-Cortina 2026 al giro di boa, primo bilancio. Venduti 1,7 milioni di biglietti, l’85% dei ticket disponibiliMilano e Cortina hanno raggiunto il giro di boa sulla vendita dei biglietti per i Giochi Olimpici 2026, con 1,7 milioni di biglietti già acquistati. Pizza con le uova, la colazione dei campioni alle Olimpiadi di Milano-CortinaA Milano-Cortina, i Giochi Olimpici hanno portato una novità nel modo di fare colazione: la pizza con le uova. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026 al giro di boa, primo bilancio. Venduti 1,7 milioni di biglietti, l’85% dei ticket disponibili; Milano Cortina 2026, primo bilancio dei Giochi: a Milano 400 mila presenze in più. Impianti pieni al 90 per cento; Armin Zöggeler: Bilancio straordinario per lo slittino italiano, qui a Cortina la pista per il nostro futuro; Venduti circa 1,3 milioni di biglietti, spalti pieni all’85%. Modello vincente e spot per l’Italia: promossi i Giochi di Milano CortinaMILANO (ITALPRESS) - Si chiudono tra orgoglio e rivendicazione dei risultati le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La conferenza stampa ... stream24.ilsole24ore.com Milano-Cortina, il Cio: A Mattarella e Meloni l’ordine olimpico in oroUn riconoscimento che rappresenta la più alta onorificenza conferita dal Cio a tutti coloro che hanno reso servizi eccezionali alla causa olimpica attraverso il loro contributo al Movimento Olimpico. ilcorrieredelgiorno.it MILANO CORTINA | Un atleta del team di bob israeliano finge di essere malato per favorirne un altro, il Comitato olimpico israeliano ritira la squadra. La motivazione: "Condotta non corretta". Il team non completa la prova olimpica. #ANSA - facebook.com facebook MILANO CORTINA | L'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. #ANSA x.com