Milan sostituzione immediata per Loftus-Cheek | lascia il campo stordito e in barella

Loftus-Cheek si infortuna durante la partita contro il Corvi e viene sostituito subito. L’incidente avviene dopo un contrasto fisico intenso, che lo lascia stordito e necessario il trasporto in barella. Il medico del Milan decide di farlo uscire per precauzione, sostituendolo con Jashari. La squadra rossonera si trova ora a gestire questa perdita improvvisa a centrocampo, mentre i tifosi osservano preoccupati.

Sostituzione immediata per Landucci, vice dello squalificato Allegri, che dopo solo dieci minuti di gioco è costretto a rinunciare a Loftus-Cheek. Il centrocampista, all'undicesima presenza da titolare in campionato, è crollato a terra stordito dopo uno scontro volante con il portiere del Parma Corvi. Fortemente dolorante alla testa e alla mandibola, il giocatore ha lasciato il campo in barella ed è stato subito portato in ospedale. Al suo posto è entrato Jashari. Nelle prossime ore previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema.  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Milan-Parma, infortunio per Loftus-Cheek: colpo alla testa e uscita in barellaLoftus-Cheek si ferma a causa di un colpo alla testa durante la partita tra Milan e Parma.

