Cagliari Milan 0-1 LIVE | vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sblocca
Segui la diretta di Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026. Il risultato aggiornato vede i rossoneri in vantaggio grazie a Rafael Leao. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con attenzione particolare per l’ex di turno, Max Allegri. Di seguito, troverai il commento dettagliato e il tabellino aggiornato dell’incontro.
Cagliari Milan LIVE: diretta e tabellino del match di Serie A 20252026. La cronaca dell’anticipo Per la 18esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo prevede Cagliari Milan per quanto riguarda la stagione 20252026: un match particolare per Max Allegri visto che è grande ex della gara. SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI CAGLIARI MILAN . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
LIVE Cagliari-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Crampi per Esposito, Gaetano pronto - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Cagliari-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Cagliari-Milan (0-1): Diavolo più fluido e deciso nelle giocate - 66' | Altro cambio nel Cagliari, quasi obbligato: fuori Esposito, uscito mezzo accacciato, dentro Gaetano. milannews.it
#Cagliari-Milan 0-0 Primo tempo equilibrato alla Domus: buon inizio del Cagliari, poi il Milan è venuto fuori ma tutto sommato senza creare grandi grattacapi alla difesa rossoblù. Brividi finali con il rigore concesso ai rossoneri poi tolto per posizione di fuor - facebook.com facebook
Cagliari-Milan, Allegri torna nell'isola che lo proiettò ai vertici del calcio e cerca tre punti per il primato x.com
