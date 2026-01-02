Cagliari Milan 0-1 LIVE |  vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sblocca

Da calcionews24.com 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui la diretta di Cagliari-Milan, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2025/2026. Il risultato aggiornato vede i rossoneri in vantaggio grazie a Rafael Leao. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con attenzione particolare per l’ex di turno, Max Allegri. Di seguito, troverai il commento dettagliato e il tabellino aggiornato dell’incontro.

Cagliari Milan LIVE: diretta e tabellino del match di Serie A 20252026. La cronaca dell’anticipo Per la 18esima giornata del campionato di Serie A, l’anticipo prevede Cagliari Milan per quanto riguarda la stagione 20252026: un match particolare per Max Allegri visto che è grande ex della gara. SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DI CAGLIARI MILAN . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari milan 0 1 live 160vantaggio dei rossoneri rafael leao la sblocca

© Calcionews24.com - Cagliari Milan 0-1 LIVE:  vantaggio dei rossoneri Rafael Leao la sblocca

Leggi anche: Cagliari-Milan di Serie A 0-1: Leao sblocca la partita! | LIVE News

Leggi anche: Milan-Lazio di Serie A 1-0: rossoneri in vantaggio con Leao! | LIVE News

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Cagliari-Milan, la Serie A Enilive entra nel 2026; Dove vedere Cagliari-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

cagliari milan 0 1LIVE Cagliari-Milan 0-1 Serie A 2025/2026: Crampi per Esposito, Gaetano pronto - Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

cagliari milan 0 1Cagliari-Milan 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Leao - Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

cagliari milan 0 1Cagliari-Milan (0-1): Diavolo più fluido e deciso nelle giocate - 66' | Altro cambio nel Cagliari, quasi obbligato: fuori Esposito, uscito mezzo accacciato, dentro Gaetano. milannews.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.