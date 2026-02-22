Milan Saelemaekers pre Parma | Classifica? Guardiamo noi stessi Leao e Pulisic incredibili

Alexis Saelemaekers ha commentato a SkySport prima della partita contro il Parma, sostenendo che il Milan deve concentrarsi sui propri progressi e non sulla classifica. Ha sottolineato l’importanza di migliorare passo dopo passo e ha elogiato Leao e Pulisic per la loro prestazione. La sfida si gioca alle 18:00 allo stadio San Siro, dove i rossoneri cercano punti fondamentali per risalire la graduatoria. La squadra si prepara ad affrontare una partita decisiva.

Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 18:00 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Classifica: dove si guarda? "Si gioca guardando noi stessi. Abbiamo lavorato tanto per arrrivare pronti a questa partita. Vogliamo e dobbiamo fare un bel risultato davanti ai nostri tifosi" Nel girone di andata soffrivate partite come questa: è cambiato qualcosa? "Era un nostro punto debole ma abbiamo lavorato tanto con il mister, guardando cosa non andava bene.