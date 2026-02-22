Milan Primavera Scotti decide con una doppietta la sfida casalinga col Napoli | il resoconto

Filippo Scotti ha segnato due gol decisivi per il Milan Primavera contro il Napoli, portando la squadra alla vittoria per 2-1. La sua prestazione ha cambiato le sorti dell'incontro, grazie a un'azione rapida e precisa. La gara si è giocata sul campo di casa, dove i rossoneri hanno sfruttato al massimo le occasioni create. Il risultato ha migliorato la posizione in classifica del Milan Primavera, che ora guarda avanti con fiducia.

Seconda vittoria consecutiva per il Milan Primavera. Dopo il 1-2 sul campo del Genoa, ecco un altro successo con lo stesso risultato. Quest'oggi i tre punti sono arrivati in casa contro il Napoli, in una partita ben giocata dai ragazzi allenati da Giovanni Renna. Da sottolineare la prestazione superlativa di Filippo Scotti, autore della doppietta decisiva. Ecco, di seguito, il resoconto dell'incontro. (fonte acmilan.com) - A Carate Brianza il Milan Primavera di Giovanni Renna supera 2-1 il Napoli nella 26ª giornata di Primavera 1, dando seguito al successo, sempre per 2-1, di Genova contro il Genoa.