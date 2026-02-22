Milan Parma paura in campo dopo un brutto scontro Loftus?Cheek e Corvi | il rossonero esce in barella cosa è successo

Loftus si è infortunato durante il match tra Milan e Parma dopo uno scontro violento con Cheek e Corvi. Il centrocampista rossonero è stato soccorso dai medici e trasportato fuori dal campo in barella, mentre i compagni si sono mostrati preoccupati. La partita si è temporaneamente fermata per consentire le cure del caso e verificare le condizioni di Loftus. I test medici continueranno nelle prossime ore.

Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un duro colpo alla testa: brutto scontro con CorviLoftus-Cheek si ferma dopo un impatto violento con Corvi durante la partita, che gli provoca un infortunio alla testa.

Infortunio per Loftus-Cheek: esce in barella durante Milan-Parma. Forte trauma, ma rimasto coscienteLoftus-Cheek si infortuna durante Milan-Parma a causa di un duro scontro in campo.

Milan, paura per Loftus-Cheek: duro scontro in area, costretto al cambioIl Milan costretto ad un cambio proprio nei primi minuti della sfida contro il Parma: duro scontro tra il portiere dei ducali e Loftus-Cheek che è rimasto a terra apparentemente senza sensi. Al suo ... fantacalcio.it

Infortunio per Loftus-Cheek in Milan-Parma: come sta dopo il durissimo scontro con Corvi e il cambio dopo 11 minutiMomenti di paura per Ruben Loftus-Cheek, colpito involontariamente in uscita dal portiere del Parma: immobilizzato il collo, l'ex giocatore del Chelsea è stato trasportato fuori dal campo in barella. msn.com

