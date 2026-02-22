Medaglie da record | la bella figura dell' Italia è iniziata su un tram

Una squadra italiana ha conquistato trenta medaglie in diverse discipline, grazie alle prestazioni di atlete spesso non più giovani. La vittoria è arrivata dopo mesi di allenamenti intensi e sacrifici, e ha sorpreso molti esperti. La loro determinazione ha portato risultati sorprendenti, dimostrando che il talento e la tenacia fanno la differenza. Le atlete hanno dimostrato che il successo si costruisce con impegno costante e passione, anche oltre i limiti dell’età.

In attesa della finale dell’hockey che tutto il mondo aspettava (più leggeri per la notizia del mancato arrivo di Donald Trump, un crash test che ci siamo risparmiati volentieri) ci sistemiamo sul tram che, due settimane fa (ma sembra passato un secolo), ci ha accompagnato dentro quest’avventura chiamata Milano Cortina 2026 e ora è pronto a riportarci alla nostra vita di pallone, traffico e polemiche: è il tempo sospeso ideale per fare qualche riflessione. Cosa resterà di questi giorni olimpici? I numeri, intanto. Le medaglie si contano, certo, e non sono mai state così tante: dieci ori, trenta podi complessivi (a Parigi, nelle ultime Olimpiadi estive, erano state 40, segno della profondità del nostro movimento sportivo e di una continuità di successi). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Italia è medaglia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura, sei medaglie in un giorno: è recordGrande festa oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano Cortina 2026: tutte le medaglie vinte dall’Italia in una edizione da recordL'Italia chiude un'edizione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 da record: conquistate 30 medaglie, delle quali 10 d'oro, con 6 argenti e 14 ... oasport.it

Milano Cortina, un'Olimpiade da record per la Federghiaccio: 4 ori, 2 argenti e 5 bronziCon il bronzo di Andrea Giovannini si è conclusa un'Olimpiade da record per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), ... msn.com

Johannes Klaebo ha vinto sei medaglie d'oro in sei gare alle Olimpiadi, record assoluto nello sci di fondo - facebook.com facebook

Record battuto! Con 16 medaglie, la squadra francese ha battuto il suo record ai Giochi invernali. Il totale di 15 medaglie, stabilito alle Olimpiadi di Sochi 2014 e poi eguagliato a PyeongChang 2018, è stato ora superato. #milanocortina2026 @Equipe x.com