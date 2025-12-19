Maurizio Domizzi | Diventai rigorista dopo una lite a Napoli Che imbarazzo con Pippo Inzaghi…
Maurizio Domizzi rivela come un episodio a Napoli lo abbia trasformato in rigorista, e ricorda il suo percorso tra grandi club e sfide memorabili. Da calciatore, tra rigori decisivi e confronti con leggende come Pippo Inzaghi, a nuovo inizio da allenatore: un viaggio tra emozioni, successi e incontri sorprendenti nel mondo del calcio.
Maurizio Domizzi ripercorre per Fanpage.it la sua carriera da calciatore e l'inizio della nuova avventura da allenatore: i rigori con la maglia del Napoli, gli anni in un'Udinese fortissima e lo strano incontro con Pippo Inzaghi.
