Maurizio Domizzi | Diventai rigorista dopo una lite a Napoli Che imbarazzo con Pippo Inzaghi…

Maurizio Domizzi rivela come un episodio a Napoli lo abbia trasformato in rigorista, e ricorda il suo percorso tra grandi club e sfide memorabili. Da calciatore, tra rigori decisivi e confronti con leggende come Pippo Inzaghi, a nuovo inizio da allenatore: un viaggio tra emozioni, successi e incontri sorprendenti nel mondo del calcio.

Once upon a time at Udinese... Maurizio Domizzi, Samir Handanovic, Mehdi Benatia, Cristian Zapata, Pablo Armero, Gökhan Inler, Juan Cuadrado, Alexis Sanchez , Antonio Di Natale, Kwadwo Asamoah, Giampiero Pinzi... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.