Matt Riddle rivela | Brock Lesnar comanda tutto i producer ne hanno paura

Matt Riddle denuncia che Brock Lesnar impone il suo volere, creando tensioni tra i producer WWE. Riddle afferma che Lesnar esercita un forte controllo, influenzando le decisioni sui match e le storyline. Questa situazione provoca preoccupazione tra i collaboratori, che temono ripercussioni se non seguono le sue indicazioni. La presenza dominante di Lesnar nel backstage alimenta discussioni tra i wrestler e lo staff. La questione si inserisce in un momento di grande attenzione sulla gestione della federazione.

Nel contesto di un periodo particolarmente scrutinato dall’universo WWE, emergono resoconti che delineano la gestione creativa e le dinamiche tra atleti e reparto produttivo durante il Royal Rumble 2022. Le testimonianze, riferite con precisione, descrivono come sia stata impostata la fase conclusiva del pay-per-view e quale clima si sia respirato tra i partecipanti e chi aveva voce nelle scelte narrative. Secondo i racconti, Brock Lesnar è entrato nella stanza dei finalisti con un atteggiamento netto e deciso, sostanzialmente chiedendo di essere al centro dell’azione. Si parla di una presa di posizione che ha posto l’attenzione sull’esigenza di ottenere risultati concreti, con un linguaggio deciso e senza spazio per proposte alternative. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

