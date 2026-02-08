Ma come avete potuto! Bufera dopo la semifinale di The Voice Kids | Perché lui… Cosa è successo alla fine

Una semifinale di The Voice Kids si trasforma in un caso. La puntata, che doveva mostrare solo talento, finisce sotto i riflettori per tensioni e polemiche. I giudici e il pubblico si sono scambiati parole dure, e sui social si discute ormai di tutto. La scena si accende quando qualcuno esclama: “Ma come avete potuto!”, lasciando intendere che qualcosa è andato storto. Alla fine, la serata lascia tutti con più domande che risposte.

Una semifinale che doveva essere “solo” un concentrato di talento e invece è diventata anche un caso. Sabato 7 febbraio 2026, in prima serata su Rai Uno, “The Voice Kids” (con la conduzione di Antonella Clerici ) ha acceso lo studio e i social: il pubblico ha protestato per alcune decisioni dei coach, tra applausi, lacrime e commenti al vetriolo. In una puntata decisiva per scegliere i finalisti, nessuno tra Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt si è esibito: spazio totale alle squadre, con tre terzetti di bambini per coach e tre manche serrate. Pochi siparietti, tante performance e scelte che, a quanto pare, non hanno convinto tutti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bufera dopo la semifinale di The Voice Kids: "Perché lui…". Cosa è successo alla fine

La semifinale di The Voice Kids trasmette emozioni e polemiche.

Nella semifinale di “The Voice Kids”, andata in onda sabato 7 febbraio 2026 su Rai Uno, si sono vissuti momenti di tensione.

