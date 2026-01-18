Masterchef 15 all' Allianz Stadium | quando va in onda la puntata con la sfida tra i fornelli nello stadio della Juventus

Il 22 gennaio, su Sky Uno e Now, verrà trasmessa una puntata speciale di Masterchef 15 ambientata all'Allianz Stadium di Torino, lo stadio della Juventus. In questa occasione, i concorrenti si sfideranno tra i fornelli in un contesto unico. La puntata offre un’inedita combinazione tra il mondo del calcio e della cucina, offrendo agli spettatori un’esperienza diversa dal consueto.

Giovedì 22 gennaio andrà in onda su Sky Uno e in streaming su Now la puntata di Masterchef 15 girata all'Allianz Stadium, lo stadio della Juventus. I cuochi amatoriali del programma di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli si sfideranno utilizzando le cucine professionali e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

MasterChef 2025 sarà molto piemontese: una sfida tra i fornelli allo Juventus Stadium e si celebra la salsiccia di Bra

La 15ª stagione di MasterChef Italia, in onda dal 11 dicembre su Sky Uno e Now, si presenta con un tema tutto piemontese. La sfida tra i concorrenti si svolgerà allo Juventus Stadium e sarà dedicata alla celebrazione della salsiccia di Bra, simbolo della tradizione culinaria della regione.

