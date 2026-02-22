Giorgio Marcotulli annuncia che il progetto turistico Carola sul lungomare Europa richiederà solo un passaggio in più prima dell’approvazione finale. La decisione deriva dalla conclusione di una fase di valutazione tecnica, che ha confermato la fattibilità dell’intervento. Marcotulli spiega che questa fase riguarda principalmente l’adeguamento delle pratiche amministrative, senza modificare i piani originari. La prossima riunione si terrà entro la fine del mese.

"Si tratta solo di un ulteriore passaggio prima dell’approvazione definitiva per la realizzazione del progetto turistico Carola sul lungomare Europa " puntualizza il vicepresidente della Provincia, Giorgio Marcotulli, circa la notizia della lottizzazione da noi riferita ieri. E’ fiducioso in una rapida conclusione del procedimento il sindaco Massimiliano Ciarpella che, intanto, chiarisce: "Non c’è alcuna contrarietà, né una modifica nella visione del progetto, che ha già ottenuto parere favorevole in diversi passaggi dell’iter, da parte dell’amministrazione comunale e provinciale. Siamo certi che l’evoluzione sia pienamente compatibile dal punto di vista ambientale e di tutela del paesaggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Argomenti discussi: Marcotulli: : Ci sarà solo un passaggio in più; Lottizzazione lungomare Europa, Marcotulli: Nessuno stop al procedimento.

