Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sarà presente anche Anastasiya Kuzmina, nota biathleta siberiana naturalizzata slovacca. La campionessa, 41 anni, rappresenterà ancora una volta la sua nazione sulle nevi di Anterselva. La sua partecipazione arricchisce il quadro di un evento che riunisce i migliori atleti del biathlon internazionale, confermando la sua lunga carriera e il suo ruolo di figura di riferimento nel panorama sportivo.

È ufficiale la presenza di Anastasiya Kuzmina a Milano Cortina 2026. La quarantunenne siberiana naturalizzata slovacca è stata convocata per la manifestazione a Cinque cerchi che avrà luogo fra poche settimane. Questo significa che, nel biathlon, le imminenti Olimpiadi avranno al via la donna più blasonata di sempre. Kuzmina è difatti una delle due biathlete capaci di conquistare 3 medaglie d’oro a livello individuale. L’altra è la bielorussa Darya Domracheva. Tuttavia, fra le due intercorre una grande differenza. La veterana originaria di Tjumen si è fregiata dei suoi successi in tre edizioni differenti (sprint a Vancouver 2010 e Sochi 2014, mass start a PyeongChang 2018 ). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, alle Olimpiadi 2026 ci sarà anche Anastasiya Kuzmina. La più blasonata di sempre sarà sulle nevi di Anterselva

Nel 2026 ci sarà un componente per pc che sarà introvabile: il motivo è sempre l’IANel 2026, un componente per PC diventerà introvabile a causa dell'espansione dell'intelligenza artificiale.

Biathlon, l’Italia maschile pronta alle ultime scelte in vista delle Olimpiadi. Tra Baviera e Slovacchia la posta sarà elevataL’Italia maschile di biathlon si prepara alle ultime selezioni prima delle Olimpiadi, con impegno tra Baviera e Slovacchia.

Biathlon events of 2026 Winter Olympics will happen at Antholz-Anterselva

Biathlon – Nove Mesto a rischio per Davidova, il tecnico ceco Hamza: “La priorità sono le Olimpiadi” facebook

Seconda Top 3 individuale in stagione. La 29ª in carriera in Coppa del Mondo di biathlon. : “Sono fiduciosa di arrivare alle Olimpiadi nel pieno della forma. Non ho paura di sbagliare al poligono”. Ma quanto sta bene Lisa Vittozzi sul podiooooo! #Ital x.com