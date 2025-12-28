Mar-a-Lago com' è fatta la vera capitale della diplomazia di Donald Trump

Mar-a-Lago è spesso considerato il cuore delle attività diplomatiche di Donald Trump, rappresentando una sorta di capitale informale della sua strategia politica. Situato in Florida, questo esclusivo resort ha ospitato incontri e incontri riservati che hanno influenzato le dinamiche internazionali. A differenza delle sedi ufficiali come New York o Washington, Mar-a-Lago diventa un luogo di incontri privati e decisioni strategiche, simbolo della sua presenza nel panorama globale.

La capitale mondiale della diplomazia non è né a New York dove ha sede l'Onu né alla Casa Bianca di Washington. È a Mar-a-Lago, in quella Florida che Donald Trump ha scelto come residenza. Il prestigioso resort, conosciuto anche come la Casa Bianca d'inverno, è il cuore pulsante dell'amministrazione Trump fin dalla sua nascita: è lì infatti che sono state decise politiche e ministri. Ed è lì che, nel corso del primo e del secondo mandato del presidente, si sono avvicendati leader di tutto il mondo: dall'ex premier giapponese Shinzo Abe al presidente cinese Xi Jinping, fino a Volodymyr Zelensky e Benyamin Netanyahu in questi giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

