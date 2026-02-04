Manchester City v Newcastle | commenti aggiornamenti gol e statistiche per la semifinale della Coppa EFL ritorno

Questa sera il Manchester City riceve il Newcastle nella semifinale di ritorno della Coppa EFL. Dopo i primi 90 minuti, la sfida resta aperta, con entrambe le squadre che cercano di mettere il piede in finale. I tifosi sono in fermento, tra commenti e polemiche sui social, mentre i giocatori scendono in campo determinati a portare a casa il risultato. La partita si annuncia combattuta e ricca di emozioni, con gol e statistiche che potrebbero decidere il passaggio del turno.

2026-02-04 21:30:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest'ultima news: Stasera il Manchester City ospita il Newcastle. Segui l'azione dell'Etihad con il nostro commento dal vivo. Il Newcastle dovrà fare tutto stasera se vuole ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata contro il Manchester City all'Etihad. I gol di Antoine Semenyo e Rayan Cherki al St James' Park hanno messo il City al posto di guida ed è favorito per finire l'opera e organizzare una finale di Coppa EFL contro l'Arsenal il 22 marzo. Gli ospiti sono infortunati a centrocampo, ma sperano di fare meglio di quanto fatto sabato ad Anfield, quando hanno perso 4-1 contro il Liverpool. Guardiola rompe il silenzio: "Per cosa ci uccidiamo a vicenda" Pep Guardiola non si limita mai a parlare solo di calcio, e lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle. Il tecnico del Manchester City ha trasformato una c

