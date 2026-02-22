Magnesio citrato | cos' è a cosa serve e i benefici

Il magnesio citrato viene spesso scelto da sportivi, donne e persone con problemi di stitichezza perché aiuta a ridurre i crampi, l’affaticamento e i dolori mestruali. La sua capacità di migliorare la funzione muscolare e favorire la regolarità intestinale lo rende un integratore popolare. Numerosi utenti segnalano miglioramenti dopo poche settimane di uso regolare. La domanda di magnesio citrato cresce, soprattutto tra chi cerca un supporto naturale per il benessere quotidiano.

A fianco del bisglicinato – quello che si è fatto strada come l'alleato per un sonno migliore –, rappresenta la soluzione multitasking di cui spesso si parla per supportare il metabolismo energetico, ridurre i crampi muscolari (anche quelli da ciclo), migliorare il recupero post attività e contrastare la stitichezza. Chiamato così perché combinato dell'acido citrico, il magnesio citrato è noto per essere altamente biodisponibile e assibilabile dall'organismo. Quando sciolto in acqua, infatti, il magnesio reagisce con l'acido citrico per formare il citrato di magnesio, una soluzione ionica pronta per essere assorbita dall'intestino e, quindi, che ne facilita l'uso da parte delle cellule. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteineLe lenticchie sono un alimento ricco di nutrienti essenziali, tra cui ferro, magnesio e proteine, che contribuiscono al benessere quotidiano.

Leggi anche: Integratori per il sonno e per il recupero: melatonina, magnesio, glicina… cosa serve davvero?

MAGNESIO: POTENZIA LA SALUTE E COMBATTE LA FATICA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Magnesio, non solo crampi: ecco tutti i benefici (anche inaspettati) per la tua salute; Magnesio L-treonato: può davvero migliorare memoria e sonno?; Impara a fare la valigia come un viaggiatore esperto con questi trucchi infallibili.

Neuro-magnesio, l'integratore dall'eccezionale effetto pro-longevità sul cervelloParliamo del magnesio L-treonato che, secondo nuovi studi, migliora la memoria e la concentrazione, riduce lo stress e l’ansia, regala buonumore e vitalità, e migliora la qualità del sonno. Ecco come ... vogue.it

Integratori dalla A alla ZMagnesio Citrato Kos è un integratore appartenente alla categoria Integratori di minerali. E' commercializzato in Italia dall'azienda KOS S.r.l. Il Magnesio contribuisce alla normale funzione ... dica33.it

AxiMagnesio: 8 tipi di Magnesio biodisponibili in un' unica formulazione Cosa contiene AxiMagnesio Magnesio Citrato Magnesio Malato Magnesio succinato Magnesio pidolato Ultramag® Magnesio bisglicinato Magnesio cloruro Magnesio gluconato 300 - facebook.com facebook