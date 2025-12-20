Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato un Ordine del Giorno che impegna il presidente Attilio Fontana a farsi promotore, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di RFI e delle società ferroviarie, di uno studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della stazione dell’Alta Velocità “Bassa Bergamasca A.V.” nel Comune di Treviglio. Un’infrastruttura pensata come nodo strategico del Corridoio Lione–Trieste e come volano di sviluppo per un’area tra le più dinamiche della regione. “Ringrazio il collega Jonathan Lobati, presidente della Commissione Territorio, Infrastrutture e Mobilità, per aver presentato questo Ordine del giorno e per l’attenzione concreta rivolta alla Bassa Bergamasca – dichiara Giovanni Malanchini, consigliere regionale della Lega –. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Lobati: “Bassa cuore della logistica lombarda, a Treviglio serve una stazione ad alta velocità”

Leggi anche: Piano Ue per l?Alta velocità, così le regioni del Sud più vicine al Nord Europa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alta velocità a Treviglio, consiglio regionale favorevole: “Bergamo unica grande realtà del Nord a non averla” - Approvato l'ordine del giorno presentato da Jonathan Lobati che impegna presidente e Giunta a farsi promotore, nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di RFI e delle società ... bergamonews.it