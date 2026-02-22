L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 | Cancro e Pesci amati e sognanti

Mercurio in movimento retrogrado in Pesci ha causato confusione nelle comunicazioni, spingendo molte persone a riconsiderare i propri progetti. La sua congiunzione con Venere ha portato momenti di confronto e dialogo più sincero nelle relazioni. Durante questa settimana, alcune decisioni potrebbero richiedere una riflessione più approfondita. Molti si trovano a rivedere i propri obiettivi, cercando di chiarire emozioni e intenzioni. La situazione invita a prestare attenzione ai dettagli nei rapporti personali.

Nella settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026, Mercurio retrogrado in Pesci invita a rivedere piani e, congiungendosi a Venere, favorisce chiarimenti emotivi e relazioni più autentiche. I segni fissi (Toro, Leone, Scorpione, Acquario) sono chiamati a uscire da schemi troppo rigidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Oroscopo prossima settimana 23 febbraio – 1 marzo 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, PesciL’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 si basa sui movimenti dei pianeti, che influenzano direttamente i segni zodiacali.

Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 Febbraio - 1 Marzo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e PesciNella prossima settimana, alcune persone potrebbero riapparire nella vita di molti segni zodiacali, portando con sé vecchie emozioni e ricordi.

