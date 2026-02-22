L’oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1 marzo 2026 | Cancro e Pesci amati e sognanti

Mercurio in movimento retrogrado in Pesci ha causato confusione nelle comunicazioni, spingendo molte persone a riconsiderare i propri progetti. La sua congiunzione con Venere ha portato momenti di confronto e dialogo più sincero nelle relazioni. Durante questa settimana, alcune decisioni potrebbero richiedere una riflessione più approfondita. Molti si trovano a rivedere i propri obiettivi, cercando di chiarire emozioni e intenzioni. La situazione invita a prestare attenzione ai dettagli nei rapporti personali.