Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 Febbraio - 1 Marzo per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Nella prossima settimana, alcune persone potrebbero riapparire nella vita di molti segni zodiacali, portando con sé vecchie emozioni e ricordi. La Luna in aspetto particolare potrebbe spingere a riflettere su relazioni passate e a riconsiderare decisioni già prese. Per alcuni, un messaggio inatteso o una visita improvvisa potrebbe riaccendere le speranze o complicare nuovi incontri. È il momento di stare attenti alle sorprese che arrivano senza preavviso.