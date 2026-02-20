Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 Febbraio - 1 Marzo per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Nella prossima settimana, alcune persone potrebbero riapparire nella vita di molti segni zodiacali, portando con sé vecchie emozioni e ricordi. La Luna in aspetto particolare potrebbe spingere a riflettere su relazioni passate e a riconsiderare decisioni già prese. Per alcuni, un messaggio inatteso o una visita improvvisa potrebbe riaccendere le speranze o complicare nuovi incontri. È il momento di stare attenti alle sorprese che arrivano senza preavviso.

Oroscopo Amore – Ex e Ritorni della Prossima Settimana 23 febbraio – 1 marzo 2026: c’è qualcuno che potrebbe farsi vivo proprio quando pensavi di aver chiuso. Non è una settimana di grandi dichiarazioni improvvise, ma di messaggi che riaprono conversazioni sospese, di ricordi che tornano a chiedere spazio, di silenzi che diventano domande. Tra lunedì e il weekend molte dinamiche sentimentali si giocheranno su un punto delicato: rispondere o lasciare andare. Per alcune coppie sarà tempo di chiarire vecchie incomprensioni. Per molti single, un ex potrebbe riaffacciarsi con intenzioni da decifrare.🔗 Leggi su Feedpress.me

