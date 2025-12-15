Pronostico Sheffield Wednesday-Derby County | non è ancora detta l’ultima

L'incontro tra Sheffield Wednesday e Derby County, valido per la ventunesima giornata di Championship, si svolgerà lunedì alle 21:00. Una partita importante per entrambe le squadre, con analisi su statistiche, formazioni e pronostici, offrendo agli appassionati un'anteprima completa di questo match.

Sheffield Wednesday-Derby County è una partita valida per la ventunesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Nell’ultimo turno lo Sheffield Wednesday ha sfiorato quella che sarebbe stata la seconda vittoria in questa Championship, la prima dallo scorso settembre. A negargliela, a tempo praticamente scaduto (settimo minuto di recupero), la rete dell’attaccante del Watford Semedo, che ha permesso agli Hornets di riacciuffare in extremis gli Owls (1-1). Un vero peccato, visto che erano tre punti molto importanti per lo Sheffield, che ormai da qualche mese sta vivendo una situazione difficilissima per via delle vicissitudini societarie. Ilveggente.it

