LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo accelera tutto pronto per la volata finale

Il gruppo accelera durante la tappa del UAE Tour 2026, causando un aumento della tensione tra i corridori. La fuga mantiene ancora circa 30 secondi di vantaggio, mentre le squadre dei velocisti preparano la volata finale. I ciclisti spingono forte sui pedali per affermarsi prima dell’arrivo. La corsa si fa più intensa con ogni chilometro che passa. Tutti attendono il momento decisivo per scattare. La sfida si avvicina alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.58 Ora le squadre dei velocisti aumentano l’andatura. La fuga ha ancora 30? di vantaggio. 12.55 Ancora 40? di vantaggio per i battistrada. 12.52 20 chilometri al traguardo. 12.49 Gli attaccanti continuano a darsi cambi regolari. 12.46 Per i fuggitivi ora si fa dura, il gruppo ha iniziato ad accelerare sensibilmente. 12.43 Ora sta lavorando in gruppo anche la Lidl-Trek. 12.40 30 chilometri al traguardo. 12.37 Il vento per ora è sui 17 kmh. 12.34 Il UAE Team Emirates ha sempre vinto l’ultima tappa nelle ultime cinque edizioni. 12.31 Il vantaggio della fuga è ora di 44?. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Gruppo a 40? dalla fuga, si avvicina la volata finaleDurante la tappa odierna dell’UAE Tour 2026, una fuga di circa 30 secondi ha spinto il gruppo a circa 10 km dal traguardo.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podioIsaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il trisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa ... oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it

