LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | diminuisce il vantaggio dei cinque fuggitivi

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, i cinque fuggitivi hanno progressivamente perso terreno, riducendo il loro vantaggio. La fuga ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei team che cercano di controllare la corsa. I corridori delle principali squadre accelerano per riprendere i battistrada. La gara si avvicina alla parte decisiva, mentre gli atleti si preparano a un nuovo scatto. La battaglia per la vittoria si fa sempre più intensa.

© Oasport.it - LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diminuisce il vantaggio dei cinque fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.34 Il UAE Team Emirates ha sempre vinto l’ultima tappa nelle ultime cinque edizioni. 12.31 Il vantaggio della fuga è ora di 44?. 12.28 Ricordiamo i cinque fuggitivi: Lorenzo Milesi (Movistar), Aivaras Mikutis (Tudor Pro Cycling), Ezra Caudell (Modern Adventure), Daan Hoole (Decathlon) e Callum Thornley (Red Bull Bora Hansgrohe). 12.25 Dan Hoole passa in testa lo Sprint Intermedio. 12.22 2 chilometri allo Sprint Intermedio di Sorbonne Abu Dhabi. 12.20 Ora in gruppo c’è la UAE a tirare il gruppo. 12.18 Meno di 50 chilometri alla conclusione. 12.15 Nella fuga, invece, è Aivars Mikutis il più vincente con 4 successi da pro. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: aumenta il vantaggio dei fuggitiviIsaac Del Toro ha aumentato il suo vantaggio nella classifica a punti del UAE Tour 2026, dopo la tappa di oggi. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 2? il vantaggio dei cinque al comandoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, il vantaggio dei cinque leader si riduce a 1’40”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour, 6ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (16-22 Febbraio). LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il trisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima ed ultima tappa ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan vince a Fujairah! Tiberi rimane maglia rossaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa dell'UAE Tour 2026, la Fujairah-Fujairah. Vi ... oasport.it Cresce l'attesa per l'unica tappa italiana del tour estivo di #bryanadams: il rocker canadese sarà protagonista il 26 giugno al #teatroantico di #taormina. LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Iniziato! Tappa tour # # alla Spezia alla @CCIAARIVLIG in presenza o da remoto #transizioneecologica #pidcciaarivlig @MASE_IT @GSErinnovabili @DINTEC_Scrl @PID_CamCom @unionca x.com