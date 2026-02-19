LIVE USA-Canada hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | si assegna la medaglia d’oro! Anche l’Italia interessata
Gli Stati Uniti e il Canada si sfidano per l’oro nel hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali. La partita si svolge oggi, con entrambe le squadre che puntano alla medaglia più prestigiosa, mentre l’Italia assiste da spettatrice. La finale si gioca in una pista gremita di tifosi di entrambe le nazionali e promette emozioni intense. La sfida è in corso e il risultato si deciderà nelle prossime ore.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di hockey femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026! Le due squadre che si sfideranno per l’oro sono USA e Canada, le due favorite alla vigilia del torneo. Era forse un po’ scontato data la superiorità di queste due squadre sulla altre, ma Canada e USA sono state brave a rispettare i pronostici senza cadere in facili trabocchetti. A differenza dell’hockey maschile, i movimenti in queste due nazioni sono enormemente più sviluppati rispetto alle avversarie europee e quasi sempre queste due selezioni sono arrivate fino in fondo alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro!Gli Stati Uniti e il Canada si contendono l'oro nel hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali.
LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane a valanga. Si va all’ultimo riposoL’Italia ha subito un pesante 0-6 contro gli Stati Uniti nell’incontro di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici, a causa di un attacco rapido delle americane che ha preso il sopravvento fin dall’inizio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere la finale femminile tra USA e Canada; LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro!; Italia-Stati Uniti 0-6, Team USA vola in semifinale: rivivi il LIVE; Gli Stati Uniti impressionano e travolgono il Canada nel big match.
LIVE USA-Canada, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: si assegna la medaglia d’oro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di hockey femminile dei Giochi ... oasport.it
Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari finali Svezia-Svizzera e Canada-USA, tv, programma, streamingIl torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto ad assegnare le sue medaglie. Dopo un lungo cammino infatti, ... oasport.it
Galeotta fu l'Olimpiade. Hillary Knight, capitana della Nazionale di Hockey femminile statunitense che oggi si giocherà la Medaglia d'Oro nella sentitissima finale vs il Canada ha chiesto a Brittany Bowe, pattinatrice di velocità statunitense di essere sua sposa. facebook
I Cechi voleva fare notizia battendo il Canada nell’hockey, ma si prendono la copertina grazie all’incursione di un cane lupo nella gara di sci di fondo. #MilanoCortina2026 @RSIInfo_ x.com