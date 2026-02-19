LIVE USA-Canada hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA | si assegna la medaglia d’oro! Anche l’Italia interessata

Gli Stati Uniti e il Canada si sfidano per l’oro nel hockey ghiaccio femminile ai Giochi di Milano-Cortina 2026, dopo aver superato le rispettive semifinali. La partita si svolge oggi, con entrambe le squadre che puntano alla medaglia più prestigiosa, mentre l’Italia assiste da spettatrice. La finale si gioca in una pista gremita di tifosi di entrambe le nazionali e promette emozioni intense. La sfida è in corso e il risultato si deciderà nelle prossime ore.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della finale di hockey femminile dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026! Le due squadre che si sfideranno per l’oro sono USA e Canada, le due favorite alla vigilia del torneo. Era forse un po’ scontato data la superiorità di queste due squadre sulla altre, ma Canada e USA sono state brave a rispettare i pronostici senza cadere in facili trabocchetti. A differenza dell’hockey maschile, i movimenti in queste due nazioni sono enormemente più sviluppati rispetto alle avversarie europee e quasi sempre queste due selezioni sono arrivate fino in fondo alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: americane a valanga. Si va all’ultimo riposoL’Italia ha subito un pesante 0-6 contro gli Stati Uniti nell’incontro di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici, a causa di un attacco rapido delle americane che ha preso il sopravvento fin dall’inizio.

