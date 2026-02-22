LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega in testa davanti a Montella

Bulega conquista la prima posizione nel Gran Premio di Australia 2026, grazie a una strategia efficace e a un ottimo ritmo di gara. La corsa si è accesa quando Baldassarri ha ricevuto una penalità, perdendo molte posizioni e scivolando al tredicesimo posto. La lotta tra i piloti si intensifica mentre i duelli si susseguono lungo il circuito. La gara prosegue con la tensione alle stelle e ancora molte sorprese in vista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Baldassarri effettua il long lap penalty, crolla in tredicesima posizione. -16 Bulega intanto stampa un giro veloce in 1.40.406, arrivando a 2.8 secondi di vantaggio su Montella. -17 Si fa notare Bautista che trova la settima posizione a discapito della Yamaha di Locatelli. -18 Attenzione partenza anticipata per Baldassarri, ci sarà un doppio long lap penalty. -18 Ennesimo tentativo di rimonta di Oliveira che da ultimo è già quattordicesimo. -19 La moto numero 14 di Sam Lowes sorpassa Bassani per la terza posizione. -20 Grande recupero di Locatelli in sesta posizione, per gli altri italiani Baldassarri decimo.