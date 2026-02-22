LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 22 febbraio in DIRETTA | inizia la caccia al podio di Baumgartner
Baumgartner apre la caccia al podio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato una medaglia in allenamento. La sua performance sorprende gli spettatori e aumenta la tensione tra gli atleti. La competizione si fa sempre più intensa, con i concorrenti pronti a sfidarsi per il primo posto. Le gare proseguono rapidamente, catturando l’attenzione del pubblico presente e di chi segue da casa. La sfida continua con grande entusiasmo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, domenica 22 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI DOMENICA 22 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Baumgartner è sesto nel bobOggi, Baumgartner si piazza sesto nel bob, portando entusiasmo tra gli spettatori.
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: vittoria di platino nel curling. 7° BaumgartnerIl curling ha regalato una medaglia d’oro alla squadra italiana, grazie alla vittoria di platino ottenuta ieri sera, spinta da una strategia coraggiosa.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: l'Italia aggancia 10 ori e 30 medaglie.
Diretta Milano Cortina Olimpiadi 22 febbraio LIVE: ultime medaglie, l'Italia ci prova col bob e la 50km donneNews, aggiornamenti e risultati dell'ultima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, domenica 22 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma ... sport.virgilio.it
Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski crossLeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: Italia oro e argento nello ski cross ... tg24.sky.it
Siamo arrivati al fatidico ultimo giorno di queste Olimpiadi, siamo tristi e allo stesso tempo felici! Godiamoci queste ultime gare e festeggiamo tutti insieme i nostri risultati, grazie di tutto Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su disco - facebook.com facebook
Ultimo giorno per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Un bilancio per il Trentino. Alle 20.30 la cerimonia di chiusura in diretta su @Rai1 e @RaiPlay . x.com