LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 17 febbraio in DIRETTA | vittoria di platino nel curling 7° Baumgartner

Il curling ha regalato una medaglia d’oro alla squadra italiana, grazie alla vittoria di platino ottenuta ieri sera, spinta da una strategia coraggiosa. La gara si è svolta in una sala gremita di spettatori e ha segnato un momento di grande festa per la nazionale. Intanto, l’atleta Baumgartner ha concluso la sua gara in settima posizione, lasciando spazio alle emozioni degli appassionati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, martedì 17 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: vittoria di platino nel curling. 7° Baumgartner LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: l’Italia allunga nel curling! Baumgartner per la top5Il curling italiano ha conquistato un’altra vittoria nella giornata di oggi, grazie alla buona strategia di Baumgartner, che lo ha portato a puntare alla top 5. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 17 febbraio in DIRETTA: nuovo allungo nel curling!Il curling ha registrato un nuovo successo nella giornata del 17 febbraio, quando l’Italia ha ottenuto una vittoria decisiva grazie a un tiro preciso nel finale. Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Medagliere Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Podi e Medaglie LIVE; Olimpiadi invernali 2026, gli italiani in gara oggi e le ultime news; Olimpiadi, dalla combinata al trampolino fino al pattinaggio di figura: tutti i risultati di giornata; Milano Cortina 2026: guida completa a dirette e piattaforme per seguire le gare olimpiche in tv e streaming. Olimpiadi in diretta LIVE, Italia vince l’oro nell’inseguimento a squadre contro gli USA: trionfo di Ghiotto, Giovannini e MalfattiGiorno 12 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 17 febbraio, con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, risultati oggi: oro Italia nell'inseguimento a squadre uomini ... tg24.sky.it Alle Olimpiadi di Milano Cortina, Jacques e Gabriella di Monaco hanno scelto look invernali coordinati ma a contrasto: lui in blu notte, lei in total white, entrambi con cappellini di lana Fusalp. Un dettaglio matchy-matchy che non è passato inosservato tra le trib facebook Ipotesi #Trump a Milano e Verona il 22 febbraio per fine Olimpiadi #Olimpiadi #OlimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olimpiadi2026 #Olympics2026 x.com