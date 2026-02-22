LIVE Olimpia Milano-Tortona 77-70 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | milanesi a +7 la Bertram non molla! Ultimi 5? decisiv

L'Olimpia Milano conquista un vantaggio di sette punti contro Tortona, grazie a un canestro decisivo di Vital negli ultimi secondi. La partita, valida per la Coppa Italia 2026, si accende negli ultimi minuti, con Tortona che tenta un recupero. La tensione cresce mentre le squadre si sfidano nel finale, con entrambe determinate a vincere. La sfida si decide negli ultimi istanti, lasciando il pubblico in attesa di un finale incerto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-75 12 di Vital in lunetta. 81-74 22 di Vital a cronometro fermo per il -7 Tortona con meno di due minuti da giocare. Quinto fallo di Guduric che termina qui la sua partita (18 punti per il serbo). 81-72 MARKO GUDURIC! TRIPLA, +9 MILANO CHE PROVA LA FUGA DECISIVA E TIME-OUT TORTONA. 78-72 Un libero segnato anche da Hubb. 78-71 12 anche per Bolmaro in lunetta. 77-71 12 di Vital a cronometro fermo. 77-70 ARMONI BROOKS DA TRE! +7 MILANO. 74-70 RUBATA E SCHIACCIATA IN CONTROPIEDE DI BOLMARO! TIME-OUT TORTONA. 72-70 Prentiss Hubb risponde per Tortona, ancora -2. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpia Milano-Tortona 17-9, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: avvio favorevole dei meneghini, la Bertram prova a non perdere terrenoOlimpia Milano ha iniziato bene la partita contro Tortona, grazie a un ritmo veloce e a una difesa aggressiva.

LIVE Olimpia Milano-Tortona 59-62, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: timida reazione meneghina, la Bertram rimane a +3 dopo 30?L’incontro tra Olimpia Milano e Tortona si è concluso con un risultato di 59-62, dopo che Tortona ha mantenuto il vantaggio grazie a una schiacciata di Bolmaro in contropiede.

