LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marc Marquez sempre in vetta davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Durante il test di Buriram, Marc Marquez ha migliorato il suo tempo, mantenendo la prima posizione, grazie a una buona gestione della moto. Bagnaia e Bezzecchi hanno completato il giro in seconda e terza posizione, con distacchi minimi. Bagnaia ha concluso il suo 17° giro in 1:30.037, dimostrando un passo competitivo. Le prove proseguono con i piloti che cercano di affinare le proprie prestazioni prima dell’inizio della stagione. La sessione continua con molte sfide aperte.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.06 Bagnaia chiude il suo 17° giro con il tempo di 1:30.037. Tornano in pista Ogura, Rins e Moreira. 05.03 Bagnaia procede in 1:32.379 e 1:30.404. Bezzecchi 1:29.9, 1:29.927 poi si ferma ai box. 05.00 Siamo a 2 ore dal termine della mattinata di Buriram. Marc Marquez rimane in vetta in 1.28.836 con 47 millesimi su Pecco Bagnaia e 116 su Bezzecchi, quarto Acosta a 185 mentre è quinto Morbidelli a 235. Sesto Martin a 331 millesimi, settimo Ogura a 382, ottavo Fernandez a 466, nono Di Giannantonio a 575, decimo Marini a 615. 04.58 Acosta prosegue in 1:30. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale in vetta davanti a Bagnaia e BezzecchiMarc Marquez conquista la prima posizione nel test di Buriram 2026, grazie a un giro veloce che supera quello di Bagnaia e Bezzchi.

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale al comando davanti a Bagnaia e BezzecchiMarc Marquez ha conquistato la testa dei test a Buriram, portando avanti un ritmo rapido e convincente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: MotoGp, test Thailandia 2026 a Buriram: calendario, orari e dove seguirli; MotoGP, LIVE test a Buriram: cronaca diretta minuto per minuto della prima giornata; Test MotoGP Buriram 2026: Alex e Marc Marquez davanti a tutti, Ducati domina il day 1; LIVE - MotoGP 2026. Test Ufficiali di Buriram (21 e 22 Febbraio).

MotoGP | Test Buriram 2026: La seconda giornata in DIRETTADiretta Test MotoGP - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in collegamento con il circuito di Buriram per la seconda e ultima giornata di test IRTA MotoGP. Seguiteci su questa pagina per non perde ... motograndprix.motorionline.com

I test 2026 di Buriram in diretta, minuto per minuto10:32 - Bandiera rossa: lo staff sta controllando l'air fence alla prima curva. 10:18 - Alex Marquez, vice campione del mondo 2025 e reduce dal miglior crono nei precedenti test di Sepang, si prende ... motogp.com

[MotoGP] il Day 1 dei test di Buriram é dei fratelli Marquez! Alex con la Ducati GP26 del team Gresini è il più veloce di giornata confermando il suo eccellente stato di forma (era stato il più veloce anche nei recenti test di Sepang). Il vicecampione del mondo ha - facebook.com facebook

Jorge Martin fiducioso dopo il suo ritorno in pista: nei test MotoGP di Buriram è 13° con grandi margini di miglioramento. @corsedimoto x.com