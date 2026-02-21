LIVE MotoGP Test Buriram 2026 in DIRETTA | Marini e Morbidelli in vetta seguiti da Bezzecchi

Durante il test MotoGP a Buriram, Alex Marquez ha segnato il miglior tempo, migliorando di poco rispetto a Acosta e Marini. La sessione si svolge con condizioni meteo favorevoli e molti piloti spingono al massimo per trovare il miglior setup. Bezzchi si posiziona tra i primi, dimostrando un buon passo. Alle 04.36, Marquez guida con 1:30.546, a pochi decimi dai rivali. La lotta tra i piloti si fa sempre più intensa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.36 Alex Marquez comanda in 1:30.546 con 90 millesimi su Acosta e 98 su Marini. Quarta posizione per Morbidelli a 98, quinta per Fernandez a 404, sesto Bezzecchi a 447, settimo Vinales a 750, ottavo Binder a 833, nono Mir a 875, decimo Ogura a 906. 04.33 Acosta migliora e porta la sua KTM in quarta posizione in 1:30.843 a 297 millesimi da Alex Marquez. Lo spagnolo continua e vola in 1:30.636 a 90 millesimi dalla vetta. Fabio Di Giannantonio fa segnare un 1:31.674 ed è in scia a Bastianini in 12a posizione. Pecco Bagnaia ancora fermo ai box. 04.30 Alex Marquez migliora, scende a 1:31.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Bagnaia e Bezzecchi provano ad avvicinarsi a MarquezPecco Bagnaia e Luca Bezzchi sono in pista a Buriram per i test preparatori del Mondiale di MotoGP 2026.

LIVE MotoGP, Test Sepang 2026 in DIRETTA: Joan Mir precede Morbidelli e Di Giannantonio, 6° Bezzecchi, 8° BagnaiaNella prima mattinata dei test a Sepang, Joan Mir si conferma davanti a tutti.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.