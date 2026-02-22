L’esame Recanatese di fronte un ostacolo durissimo

La Recanatese affronta oggi una sfida difficile contro l’Atletico Ascoli, causa la presenza di una squadra con uno dei migliori organici del girone. L’incontro si gioca al

L’impervia strada verso la salvezza presenta oggi per la Recanatese un altro ostacolo durissimo: al "Tubaldi" arriva l’ Atletico Ascoli che, al di là del suo rendimento altalenante in una stagione che doveva vederlo protagonista e che invece lo costringe ad una posizione di rincalzo rispetto alle big, vanta uno degli organici più competitivi del girone. La squadra guidata da Seccardini ha un obiettivo ben preciso da raggiungere che sono i playoff che probabilmente non varranno nulla ma che comunque rappresenterebbero un traguardo, platonico e prestigioso. I giallorossi però, per come sono messi, non possono far sconti e come ha rimarcato Pagliari in settimana dovranno interpretare le dieci partite rimaste come altrettante finali, nelle quali dare, in campo, più del massimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L’Atletico si prepara all’esame RecanateseL’Atletico Ascoli affronta la Recanatese dopo aver vinto due partite consecutive in casa contro San Marino e Castelfidardo, segnando complessivamente cinque reti.

