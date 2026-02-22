Les Femmes sceglie di investire in città

Les Femmes ha deciso di investire in città, ristrutturando un immobile nella zona industriale sud per creare una mensa aziendale e un magazzino interrato. Questa scelta nasce dalla necessità di ottimizzare gli spazi e migliorare le condizioni di lavoro, in un momento in cui molte imprese del settore calzaturiero affrontano difficoltà economiche. L’intervento mira a rafforzare la presenza dell’azienda sul territorio e a sostenere il personale locale. La ristrutturazione è già in fase di avvio.

Fa notizia, in tempi così difficili e complicati per l'economia soprattutto calzaturiera, che un'azienda importante come Les Femmes, presente nella zona industriale sud, decida di ristrutturare un immobile per destinarlo a mensa aziendale e di realizzare un piano interrato da usare come magazzino. Decisioni e investimenti quasi in controtendenza nello scenario poco incoraggiante che offre un settore in forte difficoltà. Ma si tratta di un'operazione di cui, di riflesso, beneficerà anche la città, attraverso opere di urbanizzazione compensative che comportano una modifica della viabilità nella zona industriale, in particolare su via San Crispino, oltre alla realizzazione di un parcheggio pubblico illuminato.