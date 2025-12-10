Fabrizio Longo da Roma a Dubai | il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire

Fabrizio Longo, broker italiano trasferitosi da Roma a Dubai, ha scelto di investire in base alla fiducia e alle opportunità offerte dal mercato immobiliare internazionale. La sua esperienza dimostra come, oltre ai numeri, sia fondamentale credere nelle potenzialità di un investimento e nelle relazioni di fiducia che lo sostengono.

Per Fabrizio Longo il mattone non è solo metratura, planimetrie e rendimenti, ma soprattutto fiducia.. In un mercato come quello di Dubai, in cui i grattacieli si moltiplicano e i lanci immobiliari si susseguono senza sosta, non è semplice distinguere chi si limita a vendere da chi, invece, si espone in prima persona. Fabrizio Longo appartiene a questa seconda categoria. Romano di origine, oggi broker affermato negli Emirati Arabi Uniti, è arrivato a Dubai prima di tutto come investitore, e proprio da questa scelta nasce il suo modo di intendere il real estate. Per Fabrizio Longo il mattone non è solo metratura, planimetrie e rendimenti, ma soprattutto fiducia. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire

Fabrizio Longo, da Roma a Dubai: il broker italiano che ha scelto di investire dove invita a investire - Per Fabrizio Longo il mattone non è solo metratura, planimetrie e rendimenti, ma soprattutto fiducia. Secondo 361magazine.com

Mercato immobiliare, da Roma agli Emirati: la storia di Fabrizio Longo - Da Roma a Dubai, quella di Fabrizio Longo non è semplicemente la storia di un trasferimento o di una carriera nel real estate. Da iltempo.it

"FRATELLI LONGO IMMOBILIARE SNC - DI LONGO MAURIZIO E C" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X