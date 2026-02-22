Legge elettorale il testo in Parlamento in settimana | obbligatorio il nome del candidato premier

La maggioranza ha deciso di inserire l’obbligo di indicare il nome del candidato premier nella nuova legge elettorale, dopo aver riscontrato molte richieste da parte dei partiti. La proposta, che mira a rendere più chiara la scelta degli elettori, sarà presentata in Parlamento entro questa settimana. I parlamentari lavorano intensamente per rispettare la scadenza e discutere i dettagli del testo in vista delle prossime consultazioni. La decisione potrebbe cambiare le dinamiche della prossima campagna elettorale.

La maggioranza accelera sulla nuova legge elettorale e punta a depositare il testo già nei prossimi giorni in Parlamento. Gli ultimi dettagli tecnici sono in via di definizione e l’obiettivo politico è chiaro: presentare la proposta prima delle consultazioni di marzo, per evitare che la riforma venga letta come una risposta all’esito delle urne. Il segnale è arrivato direttamente da Palazzo Chigi, che ha sollecitato gli alleati a stringere i tempi. Il testo potrebbe essere depositato sia alla Camera sia al Senato, così da scegliere il ramo del Parlamento meno congestionato e garantire un iter più rapido. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Legge elettorale, il centrosinistra attende il testoIl centrosinistra attende con attenzione l’arrivo del testo sulla legge elettorale, mentre l’opposizione monitora con cautela i sviluppi.

Prende forma la nuova legge elettorale. Stando alle indiscrezioni ci sarebbe una prima bozza, ma #GiorgiaMeloni prima cerca un confronto anche con i leader di opposizione. Ecco quali sarebbero i "capisaldi" della riforma - facebook.com facebook

