Le inarrestabili ragazze dell’Asp Montelupo

Le ragazze dell’Asp Montelupo hanno conquistato quattro finali provinciali, vincendo tre titoli e arrivando in finale anche tra le Under 16. La causa di questo successo risiede nell’impegno costante e nelle capacità delle giovani atlete, che hanno dimostrato grande senso di squadra e determinazione. La loro performance ha attirato l’attenzione di molti, portando entusiasmo tra tifosi e allenatori. La finale Under 16 si gioca questa settimana, attirando l’interesse di tutto il movimento.

Quattro formazioni, quattro finali, tre titoli provinciali. Questo è l'incredibile exploit dell' Asp Montelupo che ha raggiunto la finale provinciale in tutte e quattro le categorie affrontate, addirittura quella Under 16 con una incredibile finale tutta bianco-rosso-blù. Una stagione che rimarrà nella storia della società del presidente Elio Canzano, ma anche in quella della pallavolo toscana, a testimonianza del grande lavoro svolto negli ultimi anni al PalaBitossi. "Questo risultato è il frutto di anni di impegno, investimenti,serietà e professionalità. Anni di scelte talvolta difficili – commenta il direttore sportivo, Alessandro Salvadori –, ma la fine di questa stagione Sportiva non è altro che l'inizio di un'altra per la quale stiamo già lavorando".