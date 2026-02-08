Una sconfitta che brucia | Il gruppo merita fiducia

La Lazio perde in casa contro la Roma in una partita che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca. I biancocelesti hanno mostrato determinazione, ma alla fine sono stati sconfitti, anche se molti considerano il risultato ingiusto. Il gruppo ha i mezzi per rialzarsi, e l’allenatore si dice ancora fiducioso. La delusione è tanta, ma nessuno si arrende.

"Il calcio è strano, ma stavolta è stato ancora più strano: la sconfitta va accettata ma è immeritata". In sala stampa, dei volti granata parla solo mister Davide Dionigi, e il copione non si discosta molto da quello delle ultime settimane. La Reggiana gioca, spreca, e prende gol al primo tiro. "Nel primo tempo ho visto una grande Reggiana. Ci siamo trovati sotto ma meritavamo un risultato anche ampio". "Abbiamo pressato alto – afferma – avuto un'infinità di palle-gol, battuto dieci corner. Salvataggi sulla linea, occasioni mancate.poi al primo tiro da fuori ti trovi sotto". Un gol che ha cambiato la gara.

