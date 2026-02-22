Laser viso | la tua lunghezza d' onda

Il crescente utilizzo dei laser per il viso deriva dalla loro capacità di migliorare la pelle in modo mirato. Questi dispositivi, disponibili in diverse lunghezze d’onda, consentono di trattare problemi come le rughe o le discromie. La scelta del laser più adatto dipende dalla specifica condizione cutanea e dall’obiettivo desiderato. Professionisti del settore sottolineano l’importanza di affidarsi a tecnologie avanzate per risultati sicuri. La domanda di questi trattamenti continua a crescere tra chi cerca soluzioni efficaci per la pelle.

«Negli ultimi anni, l'attenzione si è spostata verso i laser a luce rossa che promuovono il rinnovamento cellulare e rappresentano la strada maestra per un invecchiamento naturale», spiega Antonino Di Pietro, fondatore e direttore sanitario dell'Istituto Dermoclinico a Milano. «Questi laser emettono fotoni con una lunghezza d'onda specifica di 675 nanometri che quando raggiunge le cellule non le distrugge, ma ne stimola la rigenerazione. Le cellule contengono infatti i citocromi, apparati simili a pannelli fotovoltaici che catturano la luce e la trasformano in energia vitale, stimolando la produzione di collagene ed elastina», specifica Di Pietro.

