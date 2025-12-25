Una poltrona per due il nostro Sanremo natalizio in salsa cinematografica

Un rito collettivo, una sorta di Sanremo in versione cinematografica. Potremmo definire così “Una poltrona per due”, nell’ottica di un evento che prende forma e significato in un preciso momento, che è uguale per tutti.Il 24 dicembre è, di fatto, il giorno del film di John Landis, datato 1983 ma. 🔗 Leggi su Today.it

una poltrona per due il nostro sanremo natalizio in salsa cinematografica

© Today.it - "Una poltrona per due", il nostro Sanremo natalizio in salsa cinematografica

