La spirale della rabbia | quando l’umiliazione diventa pericolosa

L’umiliazione si trasforma in rabbia quando le persone reagiscono con aggressività dopo aver subito insulti o offese ripetute. Questa dinamica si manifesta spesso in ambienti di lavoro o in situazioni sociali dove le tensioni si accumulano nel tempo. La frustrazione cresce silenziosamente, alimentando comportamenti impulsivi e pericolosi. La mancanza di ascolto e comprensione acuisce il problema, portando a esplosioni incontrollate. La domanda resta: come si può evitare che questa spirale si inneschi?

Chi non ha strumenti emotivi per attraversare il rifiuto, la frustrazione, l’abbandono, può trasformare quella rabbia in un’arma rivolta contro il mondo – o contro sé stesso La rabbia non nasce all’improvviso. Cresce. Si accumula. Si deposita strato dopo strato, come una polvere invisibile che nessuno vede ma che pesa. Spesso nasce da un senso di umiliazione non elaborato, da ferite dell’Io mai riconosciute, da parole subite e ingoiate, da fallimenti vissuti come una condanna personale. Chi non ha strumenti emotivi per attraversare il rifiuto, la frustrazione, l’abbandono, può trasformare quella rabbia in un’arma rivolta contro il mondo – o contro sé stesso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

