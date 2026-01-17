Trump e la Groenlandia | dazi al 10% per 8 paesi Ue I vertici europei | Pericolosa spirale discendente

Recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo alla Groenlandia hanno suscitato reazioni in Europa, con l’imposizione di dazi al 10% per otto paesi Ue. I vertici europei temono una spirale discendente che potrebbe avere conseguenze economiche e politiche. Nel frattempo, in Danimarca e Groenlandia, migliaia di persone sono scese in piazza per esprimere il loro dissenso e difendere l’isola dai possibili rischi di interventi esterni.

In Danimarca e in Groenlandia a migliaia sono scesi in piazza per lanciare un messaggio netto a Donald Trump: giù le mani dall’isola dei ghiacci. Uno scatto d’orgoglio, dopo settimane di minacce. 'Make America Go Away' - rivisitazione di quel Make America Great Again diventato il marchio Maga - si è imposto tra gli slogan preferiti dai manifestanti, che si sono dati appuntamento al municipio di Copenaghen per poi sfilare fino all’ambasciata americana. Peccato che Trump non abbia nessuna intenzione di mollare. Anzi. Sul suo social, Truth, ha annunciato dazi del 10% a partire dal primo febbraio contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia - ovvero i Paesi che hanno osato inviare dei contingenti sull'isola - fino al momento in cui «non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale della Groenlandia». 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump e la Groenlandia: dazi al 10% per 8 paesi Ue. I vertici europei: "Pericolosa spirale discendente" Leggi anche: Groenlandia – Parigi, Berlino e Stoccolma contro i nuovi dazi di Trump: “Non ci faremo intimidire”. Ue: “Spirale discendente” Leggi anche: Trump: “Dazi per la Groenlandia del 10% ai Paesi europei”. Non c’è l’Italia. Da giugno saliranno al 25% La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Groenlandia, Trump: “Potrei imporre dazi ai Paesi ostili al Piano Usa”; Trump sulla Groenlandia: «Dazi contro chi non si adegua alla nostra linea»; «Dazi a chi si oppone all’annessione». La minaccia di Trump; Groenlandia, l’ultimo affondo di Trump: “Nuovi dazi a chi non ci sostiene”. Groenlandia, Trump alza il tiro: dazi del 10% a Paesi che hanno inviato truppe - Donald Trump va all'attacco sul dossier Groenlandia e annuncia dazi fino al 10% dal primo febbraio nei confronti degli Paesi europei (Danimarca, ... iltempo.it

