La sfida dei 4Ristoranti modenesi questa sera in tv con Alessandro Borghese

Alessandro Borghese conduce questa sera la sfida tra quattro ristoranti modenesi, motivata dal desiderio di dimostrare quale locale offra il miglior piatto tradizionale. Durante l’evento, i partecipanti presentano le proprie specialità e rispondono alle domande del giudice. La trasmissione, in onda alle 21.15 su Sky, cattura l’attenzione degli appassionati di cucina e di chi cerca autenticità nei sapori locali. La gara si svolge in un’atmosfera di competizione amichevole e passione per la cucina.

Il programma Sky oggi alle 21.15: va in scena la contesa fra quattro locali di Modena Carpi, Sorbara e Spilamberto Domenica 22 febbraio (ore 21.15), i riflettori di Sky si accenderanno sulla provincia di Modena per una nuova sfida culinaria targata "4 Ristoranti". Lo chef Alessandro Borghese farà tappa nel cuore dell'Emilia, terra di motori ma soprattutto culla di una tradizione gastronomica secolare, per eleggere il miglior ristorante di cucina tradizionale del territorio fra i classici quattro contendenti. Tra zampone, gnocco fritto, tortellini e aceto balsamico, il viaggio televisivo esplorerà le diverse anime della ristorazione locale, da chi custodisce fedelmente le ricette della nonna a chi osa con reinterpretazioni moderne.