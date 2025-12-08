Alessandro Borghese a Torino per ' 4 Ristoranti' la dichiarazione d' amore | Questa città non si attraversa si ascolta
Approdato a Torino insieme al team di ‘4 Ristoranti’ all'inizio di dicembre, l'amato chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese sembra sia rimasto incantato dalla bellezza di Torino. Avvistato per le vie del centro con i suoi vistosi mezzi a caccia del “miglior vitello tonnato” della città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
