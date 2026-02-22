La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli | in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro

La Regione annuncia un nuovo bando da 28 milioni di euro per aiutare i giovani imprenditori agricoli, a causa della necessità di favorire il ricambio generazionale. L’obiettivo è offrire finanziamenti diretti per avviare nuove aziende e migliorare le strutture esistenti. Verranno inoltre promossi corsi di formazione e servizi di consulenza. La misura mira a rafforzare la presenza dei giovani nel settore e a incentivare investimenti concreti in aziende agricole locali.

Il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane. Le risorse rientrano nella programmazione regionale dello Sviluppo rurale 2023-2027 Più risorse per sostenere i giovani agricoltori, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività del sistema agroalimentare regionale. La Regione Emilia-Romagna mette in campo altri 28 milioni di euro con un nuovo bando, in uscita nelle prossime settimane, per promuovere l’insediamento di nuove imprese agricole guidate da under 40 e a consolidare il percorso di rinnovamento del settore. L’obiettivo è accompagnare l’ingresso di nuove competenze, stimolare lo sviluppo imprenditoriale e rafforzare la capacità del sistema produttivo regionale di innovare, crescere e affrontare le sfide economiche e ambientali dei prossimi anni, valorizzando al tempo stesso il ruolo strategico delle nuove generazioni per il futuro dell’agricoltura emiliano-romagnola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliIl governo ha aperto un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver constatato il calo di nuove iscrizioni tra i giovani del settore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marche digitali: la Regione rafforza la gestione e la protezione dei dati; La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: nuovo bando da 28 milioni; La Regione rafforza la strategia antincendi per il 2026; Comunicato Regione: Agricoltura. La Regione rafforza il sostegno ai giovani imprenditori agricoli: in arrivo un nuovo bando da 28 milioni di euro per favorire il ricambio generazionale e la crescita del sistema agroalimentare. L’assessore Mammi: Una misura. La Regione rafforza i centri per il trattamento dell’Epatite CResta l’incognita dell’alto costo dei farmaci. Saitta ha incontrato i vertici dell’Aifa per trovare delle soluzioni. L’obiettivo che ci poniamo è di riuscire a curare gradualmente tutti i malati di ... quotidianosanita.it Rafforzata collaborazione Regione - Protazione CivileFirmata la Convenzione che prevede uno stanziamento di 800 mila euro per il sistema antincendio boschivo per il biennio 2026/2027 e 200 mila euro per formare 456 volontari ... verbanianotizie.it La Regione Campania rafforza la rete di sicurezza alimentare lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi — cozze, vongole, ostriche — dopo l’aumento dei casi di epatite A (HAV) registrati nelle ultime settimane. La decisione arriva sulla base dei riscontri epide - facebook.com facebook La Regione rafforza l’impegno per la sicurezza del territorio, in collaborazione con i Comuni, stanziando nuove risorse destinate a tre cantieri strategici contro il dissesto idrogeologico. Tutti i dettagli su: rpu.gl/nHb2U x.com