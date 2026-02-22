La Nasa rimanda nuovamente la missione sulla Luna | Lo stop a marzo per problemi tecnici

La NASA ha deciso di posticipare nuovamente la missione sulla Luna a causa di problemi tecnici emersi durante i test. La scelta è stata presa dopo che i controlli sul nuovo razzo hanno evidenziato difficoltà che richiedono ulteriori verifiche. La data prevista era il 6 marzo, ma ora si dovrà attendere prima di riprendere i preparativi. La squadra di ingegneri continua a lavorare per risolvere i problemi e garantire la sicurezza della missione.

La Luna resta ancora lontana. Il 6 marzo era la data segnata in rosso nei calendari di Cape Canaveral e dagli ultimi test trapelava un cauto ottimismo. Nelle ultime ore, però, è emerso un nuovo inconveniente tecnico e la stessa Nasa ha annunciato che anche la finestra di lancio di marzo è stata ufficialmente chiusa. Per la cruciale missione Artemis II – riporta l'agenzia di stampa Associed Press – se ne riparlerà, nel migliore dei casi, ad aprile. February 21, 2026 Cosa è successo?. La Nasa ha comunicato l'ultimo problema tecnico appena un giorno dopo aver indicato il 6 marzo come nuova possibile data di lancio per Artemis II, il primo volo con equipaggio (tre astronauti americani e per la prima volta un canadese) intorno alla Luna dalla fine del programma Apollo, nel 1972.